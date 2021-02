Fnac Darty et Sofinco signent un accord de distribution de Darty Max

Fnac Darty et Sofinco signent un accord de distribution de Darty Max









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Fnac Darty et Sofinco ont signé un accord de distribution visant à déployer à plus grande échelle Darty Max, le service de référence d'assistance à domicile par abonnement lancé par Fnac Darty fin 2019.

Avec déjà 200.000 abonnés, Darty Max constitue un service de réparation disruptif, dont Fnac Darty entend élargir la promotion au travers de nouveaux canaux de distribution. Dans le cadre du développement et de l'extension de Darty Max à un plus large public, Fnac Darty s'appuiera notamment sur l'expertise de Sofinco pour le populariser largement auprès des consommateurs. Le déploiement d'une offre commune d'accès privilégié aux produits et services durables, à travers une offre de crédit allant même jusqu'au crédit gratuit sur les produits labellisés "Le choix durable", est également prévu.