Fnac Darty est noté 48/100 par Vigeo Eiris

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Fnac Darty annonce être noté 48/100 par V.E (Vigeo Eiris), en progression de +4 points par rapport à 2019 et largement au-dessus de la moyenne du secteur de 32/100, valorisant ainsi ses engagements RSE. Le groupe est classé 9ème parmi les 73 entreprises de son secteur, soit 2 places de gagnées en un an.

"Au terme d'une notation sollicitée ESG et de durabilité (ESG and Sustainability Rating) auprès de V.E, Fnac Darty est récompensé pour la 2ème année consécutive pour sa politique RSE ambitieuse et obtient la notation A2. Cette performance valorise à nouveau les engagements environnementaux, sociaux et de gouvernance de Fnac Darty - en tant que piliers de sa stratégie" commente le groupe.

Enrique Martinez, Directeur Général de Fnac Darty, a déclaré : "Cette notation positive vient confirmer et mettre en lumière les efforts importants et continus que nous réalisons en matière de RSE, dans un monde où le commerce doit à la fois affronter une concurrence particulièrement vive, mais où les consommateurs sont en demande de confiance et de durabilité. Pilier de notre stratégie de long terme, la RSE se traduit dans la mission même de notre Groupe, qui porte l'ambition de proposer à ses clients "un choix éclairé"."