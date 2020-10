Fnac Darty : encore -10% au compteur, le probable reconfinement inquiète

(Boursier.com) — Fnac Darty plonge encore de 10% à 33,6 euros à la mi-journée à Paris, sur des craintes d'un nouveau confinement généralisé en France pour faire face à la résurgence de la pandémie de Covid-19 dans l'Hexagone. La fermeture des magasins non essentiels porterait en effet un coup dur au distributeur de produits culturels à l'approche de la période des fêtes de fin d'année même si le groupe peut s'appuyer sur la forte croissance de ses ventes en ligne. Le titre avait déjà chuté de plus de 7% lundi et mardi de telle sorte que les pertes sur cinq séances dépassent désormais les 22%.