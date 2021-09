Fnac Darty : du renfort !

(Boursier.com) — Fnac Darty annonce la nomination de Julien Peyrafitte au poste de Directeur commercial France. Il a pris ses nouvelles fonctions le 23 août et a intégré le comité exécutif de Fnac Darty. Il succède ainsi à Benoit Jaubert. Il a pour mission le développement et le pilotage de l'offre produits et des activités B2B, Cuisine, de l'activité Seconde vie ainsi que l'activité Régie & Trade, afin de poursuivre la mise en oeuvre du nouveau plan stratégique Everyday. Il possède une solide expérience dans le retail. Il a d'abord oeuvré pendant 12 ans au sein du groupe Carrefour, devenant Directeur Bazar France et Groupe de 2009 à 2012. En 2013, il devient directeur général de la Société Allumettière Française (Groupe Logista). En 2016, il crée Maupas Conseil avant de rejoindre à nouveau le groupe Carrefour pour une mission en tant que directeur non alimentaire du Groupe Carrefour.