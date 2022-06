Fnac Darty : dégradé !

(Boursier.com) — Fnac Darty sous-performe le marché en début de séance avec un titre qui cède 1,3% à 41,5 euros. Il faut dire qu'Oddo BHF a dégradé la valeur à 'neutre' dans un contexte inflationniste qui parait difficile à compenser par une optimisation des coûts. Une partie non négligeable du business n'est pas complètement discrétionnaire (appareils à remplacer), il n'empêche que les données Banque de France et indice de confiance sont mal orientées, et que l'effet ciseau sur la marge est rapide, explique le broker. L'objectif est abaissé de 65 à 50 euros.