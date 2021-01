Fnac Darty : de retour sur les 50 euros

Fnac Darty : de retour sur les 50 euros









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — FNAC Darty retombe de plus de 4% sur les 50 euros ce vendredi, alors que Bryan Garnier a dégradé le distributeur à 'vendre' avec un objectif de cours de 48 euros. Midcap Partners avait auparavant réhaussé son objectif de 55 à 63 euros, tout en conseillant le dossier à l'achat. Le chiffre d'affaires du groupe a atteint 1,859 milliard d'euros au 3è trimestre, en hausse de 7,3% en données comparables et +8,5% en données publiées. L'effet périmètre lié à l'intégration de Nature & Découvertes sur le mois de juillet s'est élevé à environ 12 millions d'euros au cours du trimestre.

A fin septembre 2020, le chiffre d'affaires du groupe était ressorti à 4,708 MdsE, en retrait contenu de 4% en données comparables et -2% en données publiées. La poursuite de la forte croissance des ventes en ligne sur le trimestre de près de +30% et de la reprise des ventes en magasins, a permis au groupe de réduire la perte liée à la crise sanitaire à moins de 100 millions d'euros à fin septembre 2020...

Dans le contexte, le groupe a démontré la pertinence de son modèle omnicanal malgré une crise sanitaire sans précédent et continue d'enregistrer une forte dynamique de ses plateformes digitales dans l'ensemble des zones géographiques.