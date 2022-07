Fnac Darty : Daniel Kretinsky toujours plus haut

(Boursier.com) — Par courriers reçus le 11 juillet à l'AMF, la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois Vesa Equity Investment -contrôlée par Daniel Kretinsky- a déclaré avoir franchi en hausse, le 5 juillet 2022, les seuils de 20% du capital et des droits de vote de la société Fnac Darty. Elle détient 5.383.523 actions Fnac Darty représentant autant de droits de vote, soit 20,03% du capital et des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Fnac Darty sur le marché.

Par les mêmes courriers, Vesa Equity Investment déclare notamment, pour les 6 mois à venir qu'en fonction des circonstances et des conditions de marché, elle envisage de poursuivre ses achats d'actions Fnac Darty, afin d'accroître sa participation. Pour autant, Vesa Equity Investment n'a pas l'intention d'acquérir le contrôle de Fnac Darty, et n'est partie à aucune action de concert vis-à-vis du no 1 français de la distribution de produits culturels et de loisirs.

Les acquisitions réalisées par Vesa Equity Investment ont été financées sur fonds propres, par une facilité de crédit sur marge non confirmée contractée auprès d'une banque européenne.

Vesa Equity Investment précise ne pas envisager de solliciter la nomination d'un ou plusieurs membres au Conseil d'administration de Fnac Darty.

Rappelons que l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky avait déclaré avoir franchi le seuil des 10% au capital de Fnac Darty en mars dernier, via la société d'investissement Vesa Equity.

En séance, l'action Fnac Darty grimpe de 0,4% à Paris, sur un cours de 40,98 euros.