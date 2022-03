Fnac Darty : Daniel Kretinsky détient plus de 10% du capital

(Boursier.com) — L 'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky poursuit sa montée au capital de Fnac Darty via l'acquisition de titres sur le marché. Dans un avis de l'AMF, la société VESA Equity Investment qu'il contrôle, a déclaré avoir franchi en hausse, le 7 mars, les seuils de 10% du capital et des droits de vote du distributeur de produits culturels et détenir 2.702.770 actions représentant autant de droits de vote, soit 10,10% du capital et des droits de vote.

"En fonction des circonstances et des conditions de marché, Vesa Equity Investment envisage de poursuivre ses achats d'actions afin d'accroître sa participation mais n'a pas l'intention d'acquérir le contrôle de Fnac Darty", précise la firme basée au Luxembourg. Vesa Equity Investment n'envisage pas par ailleurs de solliciter la nomination d'un ou plusieurs membres au conseil d'administration.