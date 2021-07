Fnac Darty : chute après des soupons d'irrégularités dans l'une de ses filiales

(Boursier.com) — Le groupe Fnac-Darty recule de 5% ce mercredi en bourse de Paris à 52 euros, alors que selon 'Mediapart', plusieurs magasins de l'enseigne ont été payés par "des versements en liquide supérieurs au plafond autorisé" pour un montant total estimé à plus d'1,5 ME... Rappelons que depuis 2015, le paiement en liquide d'un bien ou d'un service ne peut excéder 1.000 euros, selon le règlement du code monétaire et financier.

Dans un communiqué, le groupe Fnac Darty annonce avoir saisi le Procureur de la République à Paris concernant de possibles irrégularités constatées dans l'une de ses filiales, la société Établissement Darty & Fils...