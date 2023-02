Fnac Darty  : ça se complique dans un environnement adverse

(Boursier.com) — Fnac Darty pique du nez en cette fin de semaine (-6% à 36 euros), plombé par des résultats 2022 en retrait et des prévisions 2023 sans relief. Le distributeur a fait état d'une perte nette de 28 millions, contre un bénéfice de 160 ME en 2021 pour des ventes de 7,95 milliards d'euros, en baisse de 1,9% en données comparables, mais en croissance de +7% par rapport à 2019 proforma. "Cette performance s'inscrit dans un contexte de tensions sur le pouvoir d'achat lié à un niveau d'inflation élevé qui a perduré tout au long de l'année, et après une année 2021 record", précise le groupe. Le résultat opérationnel courant a atteint 231 ME après 271 ME en 2021 alors que le taux de marge brute ressort à 30,3%, en croissance de +80 points de base.

Pour 2023, le Groupe prévoit des ventes en léger repli au 1er semestre, avec une forte hausse des coûts, en particulier sur l'énergie, mais devrait bénéficier de conditions de marché moins défavorables au second semestre avec un niveau d'inflation qui pourrait être inférieur à celui du premier semestre. Fnac Darty attend au global un résultat opérationnel courant 2023 en baisse aux alentours de 200 ME (mais en ligne ou en progression par rapport à 2022 hors impact de la hausse attendue des coûts de l'énergie). Cette baisse devrait être plus prononcée au 1er semestre qu'au 2nd semestre, due à un poids plus important des frais fixes sur l'activité et aux coûts plus élevés de l'énergie sur cette partie de l'année.

Bryan Garnier explique que les prévisions d'EBIT pour l'exercice 2023 sont inférieures de 10% au consensus et sont également 'chargées' compte tenu d'un environnement de consommation encore morose et d'un choc inflationniste au niveau des OPEX qui devrait dépasser les efforts de réduction des coûts de Fnac Darty. Le broker maintient son conseil 'neutre' même si s'il considère une offre publique d'achat de Daniel Kretinsky de plus en plus probable, car il prévoit également des risques à plus court terme liés à un conflit de gouvernance entre Kretinsky et Ceconomy et à l'acquisition potentielle de Cdiscount.