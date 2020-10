Fnac Darty : bonne résistance, mais autant de prudence dans le contexte sanitaire

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du Groupe Fnac Darty atteint 1,859 milliard d'euros au 3è trimestre 2020, en hausse de +7,3% en données comparables et +8,5% en données publiées. L'effet périmètre lié à l'intégration de Nature & Découvertes sur le mois de juillet s'élève à environ 12 millions d'euros au cours du trimestre.

A fin septembre 2020, le chiffre d'affaires du Groupe atteint 4,708 MdsE en retrait de -4% en données comparables et -2% en données publiées. La poursuite de la forte croissance des ventes en ligne sur le trimestre de près de +30% et de la reprise des ventes en magasins, permet au Groupe de réduire la perte liée à la crise sanitaire à moins de 100 millions d'euros à fin septembre 2020.

Dans le contexte, le Groupe démontre la pertinence de son modèle omnicanal dans un contexte de crise sanitaire sans précédent et continue d'enregistrer une forte dynamique de ses plateformes digitales dans l'ensemble des zones géographiques.

Le taux de marge brute du trimestre est en recul d'environ -50 points de base par rapport au niveau de l'année dernière. Ce retrait provient d'un effet dilutif d'environ -15 points de base lié à la solide performance des franchisés et d'un effet défavorable de la forte baisse des ventes de la billetterie estimé à environ -35 points de base. L'effet légèrement positif de l'intégration de Nature & Découvertes sur le mois de juillet compense l'impact négatif du mix produits et services.

Fnac Darty a su générer un bon niveau d'activité au cours du 3ème trimestre 2020, témoignant de la qualité de l'engagement de ses équipes et de l'excellence de son exécution commerciale, tout en faisant face aux défis et difficultés propres au contexte sanitaire. Le succès de notre offre Darty Max dont nous avons ouvert la souscription par internet, la refonte de notre programme de fidélité et la publication de notre 3ème Baromètre du SAV sont autant de preuves au cours de ce trimestre de notre volonté d'innovation et de notre capacité à proposer à nos clients la meilleure expérience omnicanale du marché, appuyée sur une offre de produits et de services unique. Nous continuons ainsi à investir sur un modèle de distribution spécialisée au service d'une consommation de qualité et plus durable. Nous sommes prêts pour aborder le quatrième trimestre, traditionnellement décisif, en particulier cette année grâce à la solidité de notre modèle logistique et digital, tout en demeurant prudents du fait des contraintes sanitaires , commente Enrique Martinez, Directeur Général de Fnac Darty.

Perspectives

Fnac Darty demeure confiant dans sa capacité de résistance et la qualité de sa performance opérationnelle pour réussir les grands rendez-vous commerciaux de fin d'année qui bénéficieront d'un carnet riche de lancements de nouveaux produits et d'exclusivités produits notamment en gaming, en informatique et en téléphonie. Grâce à la solidité de ses capacités logistiques et digitales, sa position de leader en France sur ses marchés et la qualité de la relation avec ses fournisseurs, le Groupe se dit prêt à relever les défis commerciaux qui l'attendent à la fin d'année .

L'activité de la billetterie est fortement pénalisée par les mesures de restrictions touchant l'industrie du spectacle et le Groupe n'anticipe pas à date un retour à la normale de l'activité avant le second semestre 2021.

Le Groupe reste focalisé sur la maîtrise des coûts, des investissements et du cash-flow, mais reste cependant prudent face aux incertitudes économiques et sanitaires qui demeurent à date et qui pourraient impacter le trafic de ses magasins notamment dans les centres commerciaux au 4è trimestre, période décisive pour le Groupe.