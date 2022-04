FNAC Darty : Bonne résistance du chiffre d'affaires au 1er trimestre 2022

(Boursier.com) — FNAC Darty annonce un chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022 à 1.782 ME, en légère baisse à 2% en données publiées et à -2,5% en données comparables par rapport au 1er trimestre 2021, compte tenu d'un effet de base de comparaison élevé et dans un contexte inflationniste croissant.

La performance a été portée par la solide croissance des ventes en magasins dans un contexte où tous les magasins étaient ouverts au 1er trimestre cette année, et par un niveau de ventes en ligne qui reste élevé.

Les partenariats stratégiques structurants pour le Groupe ont été conclus autour du digital et de la data avec Google, et de la réparation avec Apple.

Le groupe souligne la solide gestion financière de Fnac Darty avec le relèvement d'un cran des notes de crédit long terme du groupe par les agences Standard & Poor's et Scope Ratings.

Enrique Martinez, Directeur général de Fnac Darty, a déclaré : "Le Groupe a démontré une solide exécution sur ce premier trimestre 2022, marquée par une bonne disponibilité des produits et une excellente qualité de service. Nous avons également conclu des partenariats stratégiques avec deux acteurs majeurs de la Tech : avec Google, afin d'apporter une expérience plus fluide, plus personnalisée et innovante à nos clients lors de leurs parcours d'achats en ligne, et avec Apple qui renforce notre position de leader sur la réparation et l'économie circulaire. Nous restons attentifs à l'évolution du contexte international dans les prochains mois."