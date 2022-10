Fnac Darty : bonne résistance dans un contexte de marché incertain

(Boursier.com) — Après un 1er semestre en baisse de -1,7%, le chiffre d'affaires de Fnac Darty au 3e trimestre 2022 ressort à 1,849 milliard d'euros, stable en données publiées et en léger retrait à -1,3% en données comparables par rapport à 2021. Il est notamment impacté par un décalage des soldes par rapport à l'année dernière pour environ -60 points de base

Le chiffre d'affaires du Groupe atteint 5,277 MdsE sur les 9 premiers mois de l'année, en léger recul de -0,8% en données publiées et -1,6% en données comparables dans un environnement inflationniste croissant.

Le taux de marge brute du Groupe est en progression de +70 points de base sur les 9 premiers mois de l'année portée principalement par la reprise de l'activité de la billetterie, l'impact positif des services en lien avec Darty Max et un mix-produits plus favorable. Hors impact technique dilutif de la franchise, le taux de marge brute affiche une progression d'environ +90 points de base sur les neuf premiers mois. Au 3e trimestre, ce taux est stable, hors impact technique dilutif de la franchise, malgré un mix produits impacté par un poids de la téléphonie plus élevé en lien principalement avec le succès du lancement de l'iPhone 14.

Perspectives

Depuis le début de l'année, malgré un contexte marqué par un niveau d'inflation élevé et des tensions sur le pouvoir d'achat, le groupe Fnac Darty a surperformé ses marchés et devrait également confirmer cette tendance sur le mois de septembre. Cette performance est notamment liée au succès de la rentrée (Back-to-School), porté par une bonne gestion des approvisionnements, qui rend le Groupe confiant pour réussir les événements clés de fin d'année, sous réserve que l'évolution du contexte social actuel en France ne perturbe pas significativement ses activités.

Pour la fin de l'année, Fnac Darty reste focalisé sur son exécution commerciale, afin d'assurer le succès des grands rendez-vous commerciaux qui s'accompagneront, pour la première fois, de la Coupe du Monde de Football. A ce titre, le Groupe dispose d'un bon niveau de disponibilités des produits dans chacune des catégories particulièrement plébiscitées lors des temps forts de fin d'année.

Fnac Darty s'attachera à optimiser son taux de marge brute grâce à sa capacité à continuer à répercuter les hausses de prix tout proposant une large offre de produits et services. Le groupe sera vigilant sur sa maîtrise des coûts opérationnels dans un contexte d'inflation particulièrement élevé au second semestre. La poursuite des plans de performance devrait permettre de compenser au mieux l'impact de l'inflation.

Par ailleurs, le Groupe rappelle qu'il vise toujours une enveloppe d'investissements opérationnels pour 2022 qui devrait se situer à un niveau légèrement inférieur à 140 millions d'euros.

Enfin, Fnac Darty poursuit l'exécution de son plan stratégique Everyday en vue d'atteindre ses objectifs de cash-flow libre opérationnel cumulé d'environ 500 ME sur la période 2021-2023, et d'au moins 240 ME en rythme annuel à partir de 2025.