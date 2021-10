Fnac Darty : bien classé en durabilité auprès de V.E.

(Boursier.com) — Au terme d'une notation sollicitée ESG et de durabilité auprès de V.E (Moody's ESG Solutions), Fnac Darty obtient la notation de durabilité 'A2' avec un score ESG de 54/100, en hausse de +10 points en 2 ans. Le Groupe intègre la catégorie "Robust" de V.E et se situe dans le Top 20% mondial pour la 3è année consécutive.

Fnac Darty se classe 8e de son secteur.

Cette performance valorise à nouveau la politique RSE ambitieuse et les engagements environnementaux, sociaux, éthique et de gouvernance de Fnac Darty - en tant que piliers de son plan stratégique Everyday.

V.E a particulièrement valorisé cette année le renforcement de l'engagement de Fnac Darty pour améliorer la durabilité de ses produits, développer les services de réparation et renforcer ses activités d'économie circulaire et de recyclage.

Depuis 2018, Fnac Darty s'appuie sur sa raison d'être " s'engager pour un choix éclairé et une consommation durable " pour intégrer l'ensemble de ses enjeux RSE dans son modèle d'affaires. Avec son plan stratégique Everyday, Fnac Darty s'est fixé l'ambition d'accompagner l'évolution des modes de consommation en se positionnant comme leader de la consommation durable sur son secteur, en agissant notamment sur la durée de vie des produits, la sélection et le conseil, et le développement de services plus responsables. Soucieux d'intégrer ces enjeux dans le quotidien des métiers, le Groupe poursuit une approche décentralisée de la RSE.