Fnac Darty anticipe une baisse de son résultat opérationnel courant 2023

(Boursier.com) — Le groupe Fnac Darty a publié ses comptes 2022 après avoir déjà fourni le 17 janvier dernier une estimation des principaux soldes.

Le chiffre d'affaires 2022 de Fnac Darty s'établit à 7.949 ME, en légère baisse de -1,2% en données publiées et de -1,9% en données comparables par rapport à 2021, mais en croissance de +7% par rapport à 2019 proforma. " Cette performance s'inscrit dans un contexte de tensions sur le pouvoir d'achat lié à un niveau d'inflation élevé qui a perduré tout au long de l'année, et après une année 2021 record ", précise le groupe. Le niveau des ventes en ligne s'élève, en 2022, à 22% des ventes totales du Groupe, soit +3 points par rapport au niveau pré-crise de 2019.

Le taux de marge brute atteint 30,3%, en croissance de +80 points de base par rapport à 2021. Cette forte progression résulte principalement d'un effet mix produits plus favorable grâce à la bonne performance des ventes en magasins qui a particulièrement profité aux ventes de produits éditoriaux. De plus, cette hausse est portée par les services avec la croissance du nombre d'abonnés à Darty Max et la reprise de la billetterie qui a bénéficié, pour une très large partie de l'année, d'absence de restriction sanitaire. Ces éléments ont plus que compensé l'effet technique dilutif de la franchise qui a pesé pour -15 points de base cette année. L'EBITDA s'élève à 580 ME, dont 254 ME liés à l'application de la norme IFRS 16, en recul de -41 ME par rapport à 2021.

Le résultat opérationnel courant s'établit à 231 ME après 271 ME en 2021. Le résultat opérationnel s'établit à 204 ME en 2022 (260 ME en 2021) après prise en compte des éléments non courants qui s'établissent à -27 ME en 2022 contre -10 ME en 2021. Cet écart s'explique principalement par les charges exceptionnelles liées à la restructuration du parc immobilier dont la fermeture du magasin Fnac Italie 2.

Le résultat net part du Groupe des activités poursuivies s'élève à 100 ME en 2022 et le résultat net consolidé, part du Groupe s'établit à -28 ME contre 160 ME en 2021. Fnac Darty proposera à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires prévue le 24 mai 2023 d'approuver la distribution d'un dividende de 1,40 euro par action. La date de détachement du dividende est fixée au 13 juin 2023 et la mise en paiement (ou l'émission d'actions nouvelles) au 6 juillet 2023. Les actionnaires pourront choisir le versement du dividende en actions nouvellement émises entre le 15 juin 2023 et le 29 juin 2023 inclus. A défaut d'avoir choisi l'option de paiement en actions nouvelles, l'actionnaire recevra le dividende en numéraire à la date de sa mise en paiement.

Pour 2023, le Groupe prévoit des ventes en léger repli au 1er semestre, avec une forte hausse des coûts, en particulier sur l'énergie, mais devrait bénéficier de conditions de marché moins défavorables au second semestre avec un niveau d'inflation qui pourrait être inférieur à celui du premier semestre. Fnac Darty attend un résultat opérationnel courant 2023 en baisse aux alentours de 200 ME (mais en ligne ou en progression par rapport à 2022 hors impact de la hausse attendue des coûts de l'énergie). Cette baisse devrait être plus prononcée au 1er semestre qu'au 2nd semestre, due à un poids plus important des frais fixes sur l'activité et aux coûts plus élevés de l'énergie sur cette partie de l'année.