Fnac Darty accélère, premier dividende salué

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Fnac Darty grimpe de 5,2% à 41,92 euros désormais dans un marché actif. Barclays se réjouit de l'annonce du premier dividende depuis l'introduction du groupe en bourse et conseille le dossier à 'surpondérer'. La Société Générale maintient son conseil d'achat assorti d'une cible de 84 euros. Oddo BHF, également satisfait par les annonces, affiche un avis acheteur et un cours-cible de 72 euros. Selon les données de Bloomberg, neuf spécialistes sur dix recensés sont à l'achat (ou conseils équivalents), contre une opinion à 'conserver'. L'objectif de cours moyen se situe à près de 71 euros.

La croissance du chiffre d'affaires 2019 se situe à 3% en données publiées et de +0,7% en données comparables, malgré une perte de chiffre d'affaires d'environ 70 millions d'euros sur les ventes de Noël, du fait des mouvements sociaux en France. Le groupe insiste sur la résistance de la marge opérationnelle courante, qui atteint 4% en 2019, grâce à la maîtrise des coûts, ainsi que la croissance du cash-flow libre opérationnel hors IFRS 16 qui atteint 173 ME - grâce à une bonne exécution opérationnelle. Fnac Darty lance une politique de retour aux actionnaires avec le versement d'un dividende ordinaire de 1,50 euro par action au titre de l'exercice 2019. Le groupe évoque par ailleurs le renforcement de son profil de multi-spécialiste avec notamment l'acquisition de Nature & Découvertes et le développement stratégique de l'activité Billetterie. Le processus de recherche de partenaire pour les activités aux Pays-Bas est actif.

Le CA annuel est en hausse de 0,7% en données comparables à 7,349 MdsE. Le bénéfice net des activités poursuivies se situe à 114 ME, contre 158 ME un an avant. La marge opérationnelle courante se tasse à 4%, contre 4,3% en 2018.

Dans un contexte social et économique toujours incertain, Fnac Darty reste prudent sur la performance de ses marchés en 2020, mais confirme sa capacité à surperformer leur croissance grâce à une exécution commerciale de premier plan et reste focalisé sur la maîtrise des coûts. Les efforts resteront concentrés sur la poursuite de l'intégration des récentes acquisitions, l'amélioration de l'expérience client, l'accélération du développement dans le digital, le renforcement de son positionnement dans l'économie circulaire et l'apport d'un choix éclairé différenciant pour ses clients. Enfin, la dynamique d'expansion se poursuivra cette année, principalement au travers d'ouvertures de magasins en franchise. Le groupe devrait ainsi ouvrir près de 50 points de vente.

Par conséquent, en 2020, Fnac Darty viserait une légère croissance du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel courant. Les objectifs à moyen terme, qui visent une croissance supérieure aux marchés et une marge opérationnelle courante de 4,5% à 5%, sont confirmés. Ces objectifs tiennent compte de l'application de la norme IFRS 16.

Enfin, fort d'un modèle économique solide, Fnac Darty lance dès cette année une politique de retour à l'actionnaire, avec un objectif de taux de distribution de 30% à 40%. Ainsi, au titre de l'exercice 2019, il sera proposé à l'Assemblée générale des actionnaires le 28 mai 2020, la distribution d'un dividende ordinaire de 1,50 euro par action, correspondant à un taux de distribution de 35% conformément aux objectifs. Ce dividende sera payable en numéraire ou en action, avec une décote de 5%, au libre choix de l'actionnaire. La date de détachement du dividende aura lieu le 4 juin 2020 et la date de paiement du dividende le 3 juillet 2020.