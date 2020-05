Fnac Darty : +12% !

Fnac Darty : +12% !









(Boursier.com) — Fnac Darty s'envole de 12,4% à 29 euros ce mardi à Paris, également porté par le vent d'optimisme soufflant sur les marchés financiers. Le titre du distributeur de produits culturels n'avait plus connu une telle poussée de fièvre depuis novembre 2018. "Tous les détaillants spécialisés sont en hausse aujourd'hui, ce qui montre que les investisseurs sont de plus en plus disposés à ajouter un certain risque à leur portefeuille", souligne Clément Genelot, analyste chez Bryan Garnier, en réponse à une question de 'Bloomberg'. Les investisseurs sont "rassurés par le bon déroulement du processus de déconfinement en cours" et semblent croire qu'une deuxième vague de Covid-19 est "de plus en plus improbable".

Hier, Kepler Cheuvreux expliquait que la direction avait constaté des signes encourageants à la fin de la période de confinement en France, avec le retour des clients dans les magasins et des taux de conversion élevés. Le management est toutefois toujours prudent et la visibilité est encore faible, selon le courtier, qui conseille malgré tout d''acheter' la valeur.