Fluor : ingénieux ?

(Boursier.com) — Fluor , le groupe américain d'ingénierie et de construction, a publié pour son exercice 2023 des revenus de 15,5 milliards de dollars, ainsi qu'un bénéfice net part du groupe de 139 millions de dollars et 54 cents par action. Le backlog a augmenté de plus de 10% à 29,4 milliards de dollars. L'Ebitda ajusté a été de 613 millions de dollars, pour un bénéfice ajusté par action de 2,73$. Sur le quatrième trimestre fiscal, la perte nette part du groupe a été de 21 millions de dollars ou 12 cents par titre, contre un profit de 9 millions de dollars un an avant. Les revenus trimestriels ont été de 3,8 milliards de dollars contre 3,7 milliards un an plus tôt. La guidance d'Ebitda ajusté 2024 va de 600 à 700 millions de dollars, alors que le bpa ajusté est anticipé entre 2,50 et 3$. Enfin, le groupe maintient une guidance d'Ebitda ajusté de 800 à 950 millions sur l'exercice 2026.