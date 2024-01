Florentaise : nouvelle ligne automatisée sur l'usine de Lavilledieu

(Boursier.com) — Florentaise se réjouit de l'installation d'une nouvelle ligne automatisée de mélange de terreau, sur son usine de Lavilledieu.

"Cet outil industriel plus capacitaire permettra à Florentaise de répondre mieux et plus vite à la demande de ses clients et à la hausse attendue des volumes commercialisés", explique la société.

La capacité de production atteindra environ 250 m3 de

terreau par heure, doublant ainsi la capacité de mélange du

site. "De plus, avec l'installation début 2024 d'une nouvelle ligne d'ensachage, nous augmenterons notre capacité de conditionnement de 40 à 50%, sur ce site", explique Florentaise.