Florentaise : le CA consolidé s'établit à 13,6 ME au S1

(Boursier.com) — Au titre du premier semestre qui clôture le 31 décembre 2022, le chiffre d'affaires consolidé de la société Florentaise s'établit à 13,6 ME. En données pro forma, issues de la filialisation de l'ensemble des activités terreaux réalisée au 31 décembre 2022, le chiffre d'affaires s'établit à 16,9 ME, bénéficiant des volumes de terreaux et produits finis vendus à la fois en France et en Chine, avec la contribution significative des sites de Fulan2 et Fulan3.

L'apport de l'activité Bivis en termes de croissance du chiffre d'affaires au 31 décembre 2022 demeure modeste compte tenu des machines en cours d'installation qui ne génèrent pas encore de revenus complémentaires.

Au 31 décembre 2022, la société affiche des capitaux propres consolidés de 14,4 ME contre 16 ME au titre du bilan d'ouverture consolidé au 1er juillet 2022. L'endettement financier brut consolidé est de 63,8 ME au 31 décembre 2022 contre 38 ME au 1er juillet 2022. Cet endettement intègre l'ensemble des dettes envers les établissements de crédit, du crédit-bail lié au financement du parc de Bivis et les comptes courants de la maison mère pour 19,3 ME, dont 12 ME ont été convertis en capital dans le cadre de l'introduction en bourse.

La trésorerie nette s'élève à 1,3 ME au 31 décembre 2022, mais n'intègre pas le produit net de la levée de fonds qui s'élève à 4,7 ME, hors compensation de créances, réalisée à l'occasion de l'Introduction en bourse réalisée en avril dernier sur Euronext Growth.

Rappel des objectifs : 120 ME de chiffre d'affaires en 2027 avec un taux de marge d'exploitation de l'ordre de 20%

Comme annoncé à l'occasion de l'Introduction en Bourse, la Société envisage de réaliser un chiffre d'affaires pro forma de plus de 65 MEUR au titre de l'exercice en cours, qui sera clos au 30 juin 2023 soit une croissance de l'ordre de 13% par rapport à l'exercice précédent (57,5 millions d'euros).

A l'horizon 2027, Florentaise envisage de réaliser un chiffre d'affaires consolidé de 120 ME (avec une répartition des ventes de 80% pour les terreaux et de 20% issus de la location des Bivis). L'exécution de cette feuille de route devrait s'accompagner d'une amélioration de la rentabilité, portée par le déploiement du modèle Bivis offrant des marges plus élevées et le développement de l'activité Terreaux en Chine qui présente une structure de coût plus légère. Ainsi, la Société envisage de porter son résultat d'exploitation à plus de 20% du chiffre d'affaires en 2027.