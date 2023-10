Florentaise : la maison-mère Floreasy en soutien financier

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé 2022-2023 de Florentaise s'élève à 53,9 MEUR, en deçà des attentes exprimées à l'occasion de l'introduction en bourse qui s'élevaient à plus de 60 MEUR. Le chiffre d'affaires proforma 2022-2023 s'élève quant à lui à 57,4 MEUR contre 65 MEUR prévu à l'occasion de l'introduction en bourse.

Le résultat net des entités intégrées de Florentaise s'établit à 0,6 MEUR en données consolidées et 0,6 MEUR en données proforma au 30 juin 2023. En intégrant le solde du produit d'assurance relatif à l'incendie de Lavilledieu non comptabilisé au 30 juin 2023 attendu par la société (hors perte d'exploitation en cours d'évaluation), le résultat d'exploitation aurait été supérieur de 0,5 MEUR et le résultat exceptionnel aurait été majoré de 0,7 MEUR. Net d'impôt, le résultat net serait ressorti en hausse de 0,9 MEUR à 1,5 MEUR.

La société a actualisé sa prévision de trésorerie et étendu son horizon jusqu'à octobre 2024. Cette prévision de trésorerie actualisée met en évidence un besoin complémentaire de trésorerie estimé à 4,8 millions d'euros en décembre 2023

(avec un besoin complémentaire maximal estimé à 7,5 millions d'euros en août 2024).

"Les prévisions d'activité de la société pour les douze mois suivant la date d'arrêté des comptes ne sont donc pas suffisantes pour permettre à la société de faire face aux échéances de remboursement sur cette période", annonce Florentaise qui a obtenu le soutien financier de sa maison-mère Floreasy S.A.S. laquelle s'est engagée à étendre jusqu'au 31 décembre 2024 l'engagement de blocage de la créance de compte courant de 3,6 millions d'euros qu'elle détient sur Florentaise au 30 juin 2023, à lui apporter une avance supplémentaire de compte courant de 0,6 million d'euros en janvier 2024, et lui apporter une nouvelle avance supplémentaire de compte courant de 2 millions d'euros en juin 2024. Il est précisé que l'exécution de l'ensemble de ces mesures de soutien financier sont conditionnées à la capacité

de Floreasy S.A.S. de faire face à ses propres engagements à horizon octobre 2024, capacité qui dépend de la mise en oeuvre de cession d'actifs et/ou de l'ouverture de son capital d'ici le printemps 2024.

En outre, Florentaise sollicitera courant novembre 2023 auprès de ses partenaires bancaires un doublement de plusieurs lignes de crédit court-terme qui représenterait une trésorerie additionnelle estimée à 1 million d'euros ; et le renouvellement des lignes de crédit court-terme actuelles dès leur échéance qui interviendront de façon progressive entre février 2024 et mai 2024.

Elle prévoit aussi d'optimiser la gestion de ses approvisionnements et des délais de règlement de ses fournisseurs, optimisation dont l'incidence favorable ponctuelle sur la trésorerie pourrait atteindre 4,5 millions d'euros. Il est également prévu de poursuivre les actions d'optimisation de son besoin en fonds de roulement par une diminution structurelle du niveau de ses stocks.

Par ailleurs, au terme du 1er trimestre 2023-2024 (du 1er juillet au 30 septembre 2023), le chiffre d'affaires du Groupe

s'élève à 9,9 MEUR. Florentaise confirme ses objectifs 2027, à savoir 120 MEUR de chiffre d'affaires en 2027 avec un taux de marge d'exploitation de l'ordre de 20%.