Florentaise : chiffre d'affaires semestriel en légère hausse

(Boursier.com) — Florentaise , spécialiste des terreaux bas carbone, a publié un chiffre d'affaires consolidé semestriel 2023-2024 de 17,9 ME dont 8 ME réalisés au titre du 2ème trimestre fiscal (période allant du 1er octobre au 31 décembre 2023). Comparé au 1er semestre 2022-2023 proforma, le chiffre d'affaires ressort en hausse de 4,4%, traduisant un niveau d'activité jugé satisfaisant sur la vente de terreaux en France et une bonne dynamique sur l'activité BIVIS.

" Cette performance doit être appréciée au regard des travaux en cours en Chine visant à optimiser le schéma industriel du Groupe. La relocalisation en cours visant à augmenter fortement les volumes de production a pesé mécaniquement sur les performances commerciales du 2nd semestre ", commente Florentaise.

Florentaise rappelle sa saisonnalité importante liée aux activités de jardinage qui démarrent traditionnellement à compter du printemps et dont les ventes se matérialisent à compter du 3ème trimestre.

A la faveur de conditions météorologiques plus favorables que celles constatées au cours du 3ème trimestre de l'exercice précédent, le groupe pense être en mesure d'afficher une progression satisfaisante de son chiffre d'affaires sur le second semestre d'activité.

Florentaise confirme aussi ses objectifs 2027 visant à réaliser un chiffre d'affaires consolidé de 120 ME avec une amélioration de la rentabilité et un résultat d'exploitation à plus de 20% du chiffre d'affaires en 2027.