Florentaise : chiffre d'affaires annuel de 56,5 ME

(Boursier.com) — Florentaise spécialiste des terreaux bas carbone, a publié un chiffre d'affaires de 56,5 ME pour son exercice 2022-2023 clos fin juin, dont 18,1 ME réalisées sur le seul 4è trimestre. Les ventes proforma s'établissent à 58,9 ME sur l'année, en légère hausse de 2,3% par rapport à l'exercice précédent.

Sur l'exercice, les ventes de terreaux France s'élèvent à 47,1 ME, en léger retrait en raison d'un tassement sur l'activité Grand public au cours du deuxième semestre.

Le développement du groupe en Chine est annoncé supérieur aux prévisions, avec une croissance des ventes de +56,2% pour une contribution de 9,4 ME sur l'exercice.

Comme annoncé à l'occasion de son Introduction en Bourse, Florentaise envisage de réaliser un chiffre d'affaires consolidé de 120 ME à l'horizon 2027 avec une amélioration de la rentabilité.