Florentaise : ça pousse !

(Boursier.com) — Vendredi , l'action Florentaise s'est adjugé une hausse de 44,44% à 2,6 euros en clôture de marché, dans des volumes inhabituels de transaction.

La société a annoncé les résultats de l'étude d'efficacité des substrats professionnels sans tourbe, lancée au printemps 2023, par le Comité d'Action Technique et Economique de Saint-Pol-de-Léon. Cet essai d'une durée de 6 mois a été réalisé sur des Choisya (sous abri) et des Griselinia (en extérieur). Il visait à comparer différentes formules de terreau, avec et sans tourbe dans le but de guider les clients de Florentais dans leur pratique de culture sans tourbe.

Les résultats ont été extrêmement positifs pour les terreaux sans tourbe. Ils permettent de conclure que les terreaux bas carbone, en comparaison des terreaux classiques, favorisent une économie d'eau importante et un meilleur développement des plants cultivés en adaptant la typologie d'engrais utilisée en vue d'une fertilisation plus précoce.

"Nous sommes très heureux de voir que les qualités de nos terreaux sans tourbe en production ont été validées par un organisme extérieur reconnu tel que le CATE. Après l'engouement de l'industrie autour de nos terreaux bas carbone exprimé lors de l'IPM d'Essen en Allemagne, premier salon mondial consacré à la découverte des solutions et des innovations dans la filière horticole, ces résultats d'essai renforcent notre détermination. Ils ouvrent de belles perspectives pour les cultures durables", commente Jean-Pascal Chupin, Président Directeur Général de Florentaise.