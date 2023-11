FLEX PARK signe un premier crédit corporate de 50 ME sous la forme d'un Sustainability Linked Loan

(Boursier.com) — FLEX PARK, filiale d'INEA dédiée aux parcs d'activités nouvelle génération, annonce la signature de son premier crédit corporate, de type Sustainability Linked Loan (SLL). D'un montant de 50 ME, ce financement sur une durée de 5 ans - avec une possibilité de prorogation jusqu'à 7 ans - est contracté auprès d'un pool de banques de premier plan : LCL (dans le rôle de Co-Arrangeur, Prêteur, Prêteur Initial, Agent, Agent ESG, Agent des Sûretés, Coordinateur & Coordinateur ESG), Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France (en qualité de Co-Arrangeur, Prêteur & Prêteur Initial) et SOCFIM (dans le rôle de Co-Arrangeur, Prêteur & Prêteur Initial).

Ce SLL est destiné à financer le pipeline d'opérations de FLEX PARK. La filiale d'INEA a connu cette année une activité soutenue avec l'acquisition en VEFA de trois parcs : le premier (quelque 15.300 m2) à Chalifert, dans le secteur prisé de Disneyland Paris ; le deuxième - Arty Station (près de 5.700 m2) - au nord de Toulouse et le troisième - OLEA (plus de 6.000 m2) - au sein du parc économique et environnemental Écosph'Air à Mérignac. Deux autres acquisitions, dans l'Ouest parisien, représentant plus de 9.300 m2, devraient être confirmées d'ici la fin de l'année.

Au total, le patrimoine de FLEX PARK compte 12 sites, d'une valeur supérieure à 235 ME (73% en exploitation et 27% en cours de construction, avec des livraisons échelonnées jusqu'à mi-2025).