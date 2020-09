Fleury Michon va céder sa participation dans Piatti Freschi Italia

(Boursier.com) — Le groupe Fleury Michon et le groupe Beretta ont développé, depuis 2001, un partenariat au sein de Piatti Freschi Italia, société mère du groupe PFI, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de plats cuisinés frais et autres produits alimentaires en Italie. Le protocole d'accord, conclu le 15 septembre, avec le groupe Beretta porte sur la cession à la société Mariofelice SPA -société mère du groupe Beretta- de l'intégralité des titres détenus par Fleury Michon dans Piatti Freschi Italia, soit 50% du capital social.

L'acte notarié finalisant cette cession devrait être signé dans les prochaines semaines.

Des précisions concernant les impacts financiers de ce protocole seront alors communiquées.