Fleury Michon : une perte de 29 ME à 33 ME en 2020

(Boursier.com) — Les activités commerciales du groupe Fleury Michon ont été différemment impactées par les effets de la Covid-19. Les volumes en GMS ont enregistré une hausse tandis que les volumes des activités de 'catering' aérien et de livraison de plateaux repas ont enregistré de fortes baisses.

Le chiffre d'affaires de Fleury Michon au 4e trimestre 2020 s'établit à 176,6 ME, soit -11,5% par rapport à l'exercice précédent.

Le chiffre d'affaires 2020 de FleuryMichon s'établit à 735,4 millions d'euros, soit -1,6% par rapport à l'exercice précédent, et -3,5% à périmètre constant. Cette diminution s'explique par l'important ralentissement des activités de 'catering' aérien et de livraison de plateaux repas, partiellement compensé par la hausse des volumes sur l'activité GMS.

Le résultat opérationnel courant du Groupe a été favorablement impacté par la performance commerciale de l'activité GMS (principalement charcuterie et surimi), la performance opérationnelle et la maitrise des coûts fixes.

Le résultat net de Fleury Michon sera fortement dégradé notamment par les éléments de perte de valeur liés aux difficultés prolongées du secteur du 'catering' aérien et par l'impact de la cession de la participation au sein du groupe italien Piatti Freschi Italia en septembre 2020. Le résultat net 2020 du groupe Fleury Michon est actuellement estimé entre -29 et -33 ME.

Perspectives

Dans un contexte de fortes incertitudes liées notamment à la conjoncture actuelle de la Covid-19 qui affectent fortement nos marchés (et notamment le 'catering' aérien), Fleury Michon n'est pas en mesure d'apporter, à date, d'indications précises concernant ses performances commerciales et opérationnelles en 2021.

Les équipes sont pleinement engagées dans différents projets ayant vocation à contribuer à l'amélioration permanente des offres proposées et à l'excellence opérationnelle et administrative du groupe Fleury Michon.