Fleury Michon transféré sur le marché d'Euronext Growth Paris

(Boursier.com) — La demande d'admission des titres Fleury Michon sur le marché Euronext Growth à Paris a été approuvée par le Comité des Admissions d'Euronext le 14 mai. Comme déjà indiqué, ce transfert va permettre à Fleury Michon de réduire les contraintes associées au marché Euronext et les moyens engagés pour y répondre. Euronext Growth propose un fonctionnement simplifié, plus adapté à la taille et aux besoins du groupe, tout en lui permettant de continuer à bénéficier de l'attrait des marchés financiers. "Fleury Michon continuera de délivrer une information exacte, précise et sincère, en rendant publique toute information privilégiée concernant le groupe, conformément au règlement européen sur les abus de marché", ajoute le groupe.