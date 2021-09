Fleury Michon : résultats semestriels positifs malgré la baisse des ventes

(Boursier.com) — Fleury Michon a vu son chiffre d'affaires reculer de 9,3% au cours du premier semestre 2021, à 341,7ME. "Les marchés GMS sont en décroissance par rapport au pic du premier semestre 2020 lié au premier confinement, et le marché du catering aérien n'a pas amorcé sa reprise. Les matières premières se sont inscrites en forte augmentation", commente le groupe.

Le résultat opérationnel courant s'établit à 6,7 ME au cours du premier semestre 2021 contre 9,4 ME un an plus tôt. La marge opérationnelle courante passe de 2,5% à 2% du fait d'une forte augmentation du coût des matières premières, partiellement compensée par des efforts de compétitivité.

Le résultat opérationnel, d'un montant de 6,1 ME, est en nette amélioration par rapport à l'exercice précédent mais le premier semestre 2020 avait été fortement et négativement impacté par la dépréciation de créances détenues auprès du groupe italien PFI, cédé en septembre 2020, et par la dépréciation de la survaleur de la société Fleury Michon Amérique.

Le résultat net est de 3,6 ME au 30 juin 2021. Il intègre notamment la charge d'impôt relative aux résultats de l'activité GMS France, le résultat financier du Groupe et l'impact des sociétés mises en équivalence.

Fleury Michon entend continuer ses efforts afin d'accroître la compétitivité de son activité GMS France. Quant aux activités de catering aérien et livraison de plateaux repas en entreprises, leurs évolutions seront sensibles au contexte sanitaire et sont liées au rythme de la reprise progressive du transport aérien long courrier et de la diminution progressive du télétravail.

Au total de l'année 2021, le groupe prévoit un chiffre d'affaires consolidé en retrait par rapport à 2020, avec cependant un redressement significatif du résultat opérationnel et un résultat net positif.