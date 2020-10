Fleury Michon : prudence de mise

(Boursier.com) — Fleury Michon reste stable sur les 23,90 euros ce jeudi, alors que le groupe a réalisé au troisième trimestre 2020 un chiffre d'affaires de 182,1 ME, en baisse de 8,6% par rapport à l'exercice précédent. Cette évolution intègre principalement l'important recul des activités de catering aérien et de livraison de plateaux repas, partiellement compensé par la hausse des volumes sur l'activité GMS.

Au 30 septembre 2020, l'activité du groupe Fleury Michon présentait une hausse de +1,9% à 558,7 ME, comparée à l'exercice précédent, équivalent à -0,5% à périmètre constant. Comme précisé lors du communiqué semestriel, le confinement lié à la crise de la Covid-19 a eu des effets positifs sur l'activité GMS, et des impacts négatifs et très significatifs sur les autres principales activités du Groupe (catering aérien et livraison de plateaux repas).

Portzamparc reste très prudent sur le dossier en conseillant de s'alléger et en ajustant son cours cible de 20 à 19 euros...