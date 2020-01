Fleury Michon : projet de transfert des titres de la société sur le marché Euronext Growth à Paris

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de la société Fleury Michon S.A. réuni le 17 décembre 2019, a décidé de soumettre à l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 14 février 2020, le projet de transfert des titres de la société Fleury Michon S.A. sur le marché Euronext Growth à Paris. Cette opération consiste à demander à Euronext la radiation des titres des négociations du marché Euronext et leur admission concomitante aux négociations sur le marché Euronext Growth.

Motifs du transfert

Ce projet vise à permettre au groupe Fleury Michon de réduire les contraintes associées au marché Euronext et les moyens engagés pour y répondre. Euronext Growth propose un fonctionnement simplifié, plus adapté à la taille et aux besoins du Groupe, tout en lui permettant de continuer à bénéficier de l'attrait des marchés financiers.

Modalités du transfert

Sous réserve de l'approbation de ce projet par les actionnaires et de l'accord d'Euronext Paris S.A., cette cotation directe s'effectuera par le biais d'une procédure accélérée d'admission aux négociations des actions existantes de la société Fleury Michon S.A., sans émission d'actions nouvelles.

9 janvier 2020 après bourse : Diffusion d'un communiqué sur l'opération envisagée ;

14 février 2020 : Assemblée Générale Mixte de la société Fleury Michon S.A. ;

17 février 2020 : Conseil d'administration mettant en oeuvre le transfert. Diffusion d'un communiqué relatif au transfert, en cas de vote favorable de l'Assemblée Générale Mixte et suite à la décision de mise en oeuvre du Conseil d'administration.

L'admission sur Euronext Growth interviendra dans un délai minimum de deux mois à compter de l'Assemblée Générale.