Fleury Michon : potentielle opération de cession portant sur l'intégralité des titres de Fleury Michon Amérique (FMA)

Fleury Michon : potentielle opération de cession portant sur l'intégralité des titres de Fleury Michon Amérique (FMA)









(Boursier.com) — La société Fleury Michon est entrée en négociation exclusive avec une société implantée en Amérique du Nord dans le cadre d'une potentielle opération de cession portant sur l'intégralité des titres de sa filiale canadienne Fleury Michon Amérique (FMA).

"Cette potentielle opération représenterait pour FMA et ses salariés une belle opportunité de développement, grâce à une diversification sur des marchés dynamiques et de nouveaux circuits de distribution en Amérique du nord, sur lesquels le potentiel acquéreur est déjà présent" commente la direction qui poursuit : "Nos ambitions de développement dans le catering aérien sont maintenues, et seraient principalement portées par notre filiale MARFO, aux Pays-Bas, en cas de réalisation de cette opération. La conclusion de l'opération sera soumise à certaines conditions préalables, notamment le résultat des études pré-acquisition, et à la validation des autorités compétentes. Il n'y a à ce jour pas de calendrier précis, ni de certitude que ces conditions seront réunies, et de fait, pas d'assurance que la transaction sera effective".