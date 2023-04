Fleury Michon : mieux que prévu ?

(Boursier.com) — Fleury Michon grimpe de 2,5% ce vendredi à 18 euros, alors que le groupe a affiché une croissance de son chiffre d'affaires de 12,6% à 794,8 ME en 2022, portée par les gains de parts de marché, les hausses de prix nécessaires pour compenser l'explosion du coût de tous les intrants, et la reprise significative des activités de catering aérien et de livraison de plateaux repas en entreprises.

La marge opérationnelle courante est ressortie stable par rapport à 2021, à hauteur de 2%. "Cette stabilité a été obtenue malgré un choc inflationniste sans précédent grâce à une combinaison de hausses de prix et de gestion serrée de tous les postes de charges, effectuée sans remettre en cause notre stratégie" commente le groupe.

Les activités GMS affichent une croissance de +7,4%. Cette croissance est principalement liée à une augmentation des prix sur le second semestre 2022, nécessaire pour compenser le choc inflationniste rencontré à partir de mars 2022. L'entreprise gagne des parts de marché sur tous ses principaux marchés. En particulier, les ventes de charcuterie restent stables en volume. Les ventes en Traiteur continuent d'afficher une croissance significative, portée par le succès des plats cuisinés en barquettes bois.

Choc inflationniste

Le taux de marge opérationnelle courante reste donc quasiment stable, à 1,9% en 2022, contre 2% en 2021. Malgré un choc inflationniste sans précédent à partir de mars 2022, la rentabilité a été préservée sur l'ensemble de l'année grâce à une gestion serrée des prix de vente et de l'ensemble des postes de charges.

Confiant dans sa stratégie, Fleury Michon a maintenu ses investissements industriels. Certains approvisionnements stratégiques ont été augmentés afin d'assurer un très bon taux de service auprès de nos partenaires distributeurs. En conséquence, le free cash-flow est négatif à hauteur de -12,8 ME et le RN s'établit à 2,4 ME.

Fleury Michon continue d'intégrer pleinement les 5 axes de sa politique RSE au sein de sa stratégie. Depuis début 2022, la rémunération variable des cadres sur la partie "groupe" est ainsi indexée à hauteur de 20% à la réalisation d'objectifs extra-financiers...

Perspectives affichées

L'année 2023 devrait être à nouveau marquée par une conjoncture volatile et très probablement inflationniste...

Dans ce contexte, Fleury Michon gardera le cap pour continuer à investir dans l'innovation et dans ses actifs principaux et notamment ses outils industriels et ses marques. Après une forte reprise en 2022, les activités très négativement impactées par la crise de la Covid-19 depuis 2020 devraient poursuivre leur croissance. Les coûts de production devraient rester encore très élevés et continueront à nécessiter une gestion serrée des prix de vente ainsi que de l'ensemble des postes de charges.

Au vu des incertitudes multiples, aucune prévision chiffrée ne peut être fournie à date.

Portzamparc salue ces résultats jugés supérieurs à ses anticipations. "Le groupe a vu sa rentabilité se redresser, de quoi conserver le dossier en visant un cours de 22 euros".