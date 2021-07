Fleury Michon : les négociations pour céder la filiale canadienne n'ont pas abouti

(Boursier.com) — Après être entré en négociation exclusive avec une société implantée en Amérique du Nord dans le cadre d'une potentielle opération de cession portant sur l'intégralité des titres de sa filiale canadienne Fleury Michon Amérique (FMA) spécialisée dans les solutions de repas pour le secteur aérien, le groupe Fleury Michon annonce finalement que ces négociations n'ont pas abouti.

Fleury Michon continuera donc à s'appuyer à la fois sur FMA et Marfo pour développer ses activités de catering aérien international. A court terme, le développement de l'activité catering est bien entendu dépendant du développement du secteur aérien dans son ensemble, et notamment de sa composante moyen et long courrier. A moyen terme cependant, le groupe reste confiant dans le développement de cette business unit.