Fleury Michon : le ROC s'élève à 19,4 ME

(Boursier.com) — En 2020, l'activité de Fleury Michon présente une diminution de -1,6%, comparée à l'exercice précédent, équivalent à -3,5% à périmètre constant. Comme présenté dans les précédents communiqués, le confinement lié à la crise de la Covid-19, a eu des effets positifs sur l'activité GMS (charcuterie et surimi) principalement sur la période de mars à mai 2020, et des impacts négatifs et très significatifs sur les activités de catering aérien et de livraison de plateaux repas.

Le Résultat Opérationnel Courant s'élève à 19,4 ME. Cette amélioration reste essentiellement liée à la hausse des volumes sur les activités de charcuterie et surimi, à une stabilisation des cours des matières premières et à une meilleure maîtrise des coûts logistiques et de production. Cette rentabilité est toutefois impactée par les fortes diminutions de volumes des activités de catering aérien et livraison de plateaux repas en entreprises.

Le Résultat Opérationnel intègre les éléments non récurrents, principalement liés aux dépréciations des éléments de survaleur (goodwill) comptabilisés pour les entités Marfo et Fleury Michon Amérique, dont les activités sont étroitement liées au trafic aérien et à son rythme de reprise. Il est également négativement impacté par diverses provisions, ainsi que par le versement aux salariés d'une prime de reconnaissance en juillet 2020, pour 1,1 ME, dans le cadre des efforts réalisés en période de pandémie.

QUOTE-PART DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE (2,3 ME)

La quote-part des sociétés mises en équivalence correspond principalement à la quote-part de la rentabilité nette de la société Platos Tradicionales (Espagne, détenue à 50%). Les autres entités mises en équivalence ont des impacts moins significatifs en 2020.

Même si la crise de la Covid-19 a ralenti le développement commercial de Platos Tradicionales, sa rentabilité est positive, portée par la hausse des volumes permise par les récents investissements industriels, sa capacité d'innovationet sa maitrise des charges opérationnelles.

RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS CÉDÉES (-15,9 ME)

L'exercice 2020 a enregistré la cession d'entités détenues partiellement par Fleury Michon au 31 décembre 2019. La quote-part de leurs résultats nets et l'impact des transactions sont comptabilisés en résultat net des activités cédées en 2020. Il est principalement composé de l'impact de Piatti Freschi Italia, dont la quote-part de résultat net jusqu'à la date de la cession (23 septembre 2020) se chiffre à -6,9 ME et l'abandon de créances accordé dans le cadre de la transaction s'évalue à -9 ME.

Les autres activités cédées ou abandonnées tiennent compte de la cession de De Gentse Kluis N.V (DGK - Belgique, détenue à 37,5%), le 23 juillet 2020, et de la liquidation de Jargus (France, détenueà 50%).

Le Résultat Net s'élève à -30,5 ME, également diminué par le résultat financier pour -3,4 ME, principalement composé du coût de la dette financière, et par la charge d'impôt pour -4,9 ME, à rapprocher des bénéfices réalisés en France par l'activité GMS.

Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale du 9 juin 2021 le versement d'un dividende de 1 euro par action.

Les opérations ont permis de générer une trésorerie après investissements de 45,6 ME. Cette génération de trésorerie par l'activité assure une diminution de l'endettement net, évoluant de -123,5 ME en début d'exercice à -103,9 ME au 31 décembre 2020.

Le solde de trésorerie brute progresse de 34,9 ME en 2020.

PERSPECTIVES 2021

L'environnement reste bien entendu extrêmement volatil, ce qui nous amène à ne pas donner d'indication chiffrée de résultats pour 2021.

Dans ce contexte, nous continuerons à nous concentrer à exploiter le potentiel de notre coeur de métier en déployant nos nouvelles gammes sur l'ensemble de nos catégories de produits, tout en étant très attentifs à la maîtrise des coûts et à l'évolution de la trésorerie. Après un redimensionnement de leurs coûts de structure, les équipes de catering aérien et de livraison de plateaux repas préparent activement la reprise de leurs activités.