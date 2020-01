Fleury Michon : le RN 2019 devrait être fortement dégradé par des provisions, dépréciations et autres éléments exceptionnels

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2019 de Fleury Michon s'est établi à 747,9 ME, soit +3,1% par rapport à l'exercice précédent, et -1,3% à périmètre constant. Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2019 est ressorti à 199,8 ME, soit +10,8% par rapport à l'exercice précédent, et +3,2% à périmètre constant.

Le résultat opérationnel courant 2019 devrait être en ligne avec les communiqués précédents.

Le résultat net 2019 devrait être fortement dégradé par des provisions, dépréciations complémentaires et autres éléments exceptionnels. Ces éléments n'auront cependant pas d'impacts imprévus sur les flux de trésorerie du Groupe.

Le groupe est confiant concernant l'amélioration des résultats dès 2020...

En ce qui concerne le résultat opérationnel courant, le Groupe confirme ainsi les prévisions fournies dans le communiqué du 10 septembre 2019. Spécifiquement, cet indicateur sera en amélioration au 2nd semestre par rapport au 1er semestre. Il restera cependant négatif sur l'exercice 2019 au vu des cours encore très élevés du porc sur l'ensemble de l'année et de la difficulté à répercuter les hausses de prix à la grande distribution.

Le résultat non récurrent sera fortement négatif ce semestre, du fait notamment de la prise en compte des éléments suivants :

Des coûts d'acquisition des sociétés Marfo et DGK suite à l'opération effectuée en juillet 2019;

Des dépréciations d'éléments de survaleur concernant les entités détenues en Italie et Slovénie. Pour l'Italie, cet impact sera reconnu directement dans le résultat mis en équivalence;

Des compléments de provisions;

Des coûts de démolition d'une ancienne usine du Groupe, devenue obsolète.

Ces éléments pèseront ainsi de manière défavorable sur le résultat net, qui devrait se situer entre -25 ME et -30 ME. Ces comptabilisations d'éléments exceptionnels non intégrés précédemment n'ont cependant pas d'impacts imprévus sur les flux de trésorerie et donc l'endettement net du groupe. Il est à noter qu'à ce stade, et dans le prolongement des positions précédentes, aucune provision n'est constituée concernant l'instruction en cours devant l'autorité de la concurrence au sujet de faits allégués remontant à 2013. La décision de l'autorité devrait être connue en 2020.

Suite aux informations parues dans la presse, le Groupe confirme que Regis Lebrun, Directeur Général du Groupe jusqu'en novembre 2019, a quitté la société le 22 janvier 2020.

Au vu de ces résultats, Billy Salha, nouveau Directeur Général du Groupe, a déclaré : "L'année 2019 a été particulièrement difficile et le résultat net va pâtir d'une conjugaison d'éléments défavorables. Nous confirmons cependant bien entendu notre projet " Aider les Hommes à manger mieux chaque jour " et notre confiance dans l'amélioration des résultats de l'entreprise. En 2020, un important travail de développement commercial conjugué à un contrôle rigoureux des coûts sera mené pour cela par les équipes. Il s'appuiera sur les forces de notre Groupe, et notamment notre excellence industrielle, nos accès à de multiples réseaux de distribution, notre marque connue de l'ensemble des français, notre capacité d'innovation, et l'engagement des équipes. Nous poursuivrons en parallèle le déploiement de notre démarche de RSE (Responsabilité Sociale, Sociétale et Environnementale)."

Ainsi et comme il a été annoncé précédemment, il est prévu que s'améliorent en 2020 tant l'activité que le résultat...