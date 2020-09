Fleury Michon : la cession de la participation dans PFI est actée

(Boursier.com) — Comme indiqué le 16 septembre avant bourse, le groupe Fleury Michon et le groupe Beretta ont conclu le 15 septembre 2020 un protocole d'accord portant sur la cession de l'intégralité des titres PFI détenus par Fleury Michon (50% du capital social), à la société Mariofelice S.P.A., société mère du groupe Beretta.

Le mercredi 23 septembre 2020, l'acte notarié finalisant la transaction a été signé en Italie par l'ensemble des parties.

Fleury Michon renonce aux créances

Depuis 2018, de nombreux évènements sont venus perturber l'activité du groupe PFI et ont contribué à des pertes d'exploitation importantes. En 2019 le groupe italien a enregistré une perte nette de -12,5 ME, impactant pour -6,3 ME le résultat des sociétés mises en équivalence reconnu dans les comptes consolidés de Fleury Michon.

La récente crise du Covid-19 a fait plonger les ventes de PFI au 1er semestre 2020 pour -15%, et a entraîné une perte nette de -10,8 ME. Dans ses comptes semestriels publiés le 8 septembre, Fleury Michon a ainsi reconnu une perte de -5,4 ME au titre de la mise en équivalence.

La transaction inclut une cession des titres au prix de 1 euro.

Egalement, afin de contribuer aux objectifs de redressement de la société italienne, le groupe Fleury Michon renonce aux créances qu'il détient à l'égard des sociétés du groupe PFI. Ces créances, déjà partiellement dépréciées au 30 juin, devraient donner lieu à une charge complémentaire de -2,8 ME au second semestre 2020, sans impact sur la trésorerie du groupe Fleury Michon.