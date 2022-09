Fleury Michon : l'inflation en question

(Boursier.com) — Fleury Michon perd 1,3% à 22 euros ce mercredi, alors que le groupe a enregistré une croissance du son CA S1 "sensiblement supérieure aux estimations grâce principalement à une reprise plus forte qu'attendue des activités de catering aérien (+170% vs PZP +20%, reprise des lignes long-courriers) et de restauration évènementielle (+75% vs PZP+14%)". Dans le pôle GMS France, les ventes ont progressé de 2,9% avec des volumes de charcuterie en hausse, mais un mix moins favorable et des investissements promotionnels plus importants. Malgré des ventes en forte hausse, les marges de Fleury Michon (MOC -1,1% vs +2,5% en n-1) ont, comme anticipé, souffert de l'inflation notamment du prix du porc...

Le groupe n'a réussi à obtenir des hausses de prix de la grande distribution qu'à partir du 1er juillet et celles-ci ressortent insuffisantes pour couvrir la hausse des coûts à date selon le management qui ne communique pas de guidance pour l'atterrissage 2022, souligne Portzamparc qui poursuit : "Malgré des résultats S1 légèrement meilleurs qu'attendu, la confirmation de la difficulté du groupe à passer des hausses de prix nous incite en première approche, avant la réunion ce matin de présentation des résultats, à revoir à la baisse nos prévisions 2022 et 2023 et notre objectif de cours de 24,2 à 22 euros. Nous maintenons notre opinion 'Conserver'" conclut l'analyste.