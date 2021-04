Fleury Michon : des comptes bien reçus !

(Boursier.com) — En 2020, l'activité de Fleury Michon a diminué de -1,6%, comparée à l'exercice précédent, équivalent à -3,5% à périmètre constant... Comme présenté dans les précédents communiqués, le confinement lié à la crise de la Covid-19, a eu des effets positifs sur l'activité GMS (charcuterie et surimi) principalement sur la période de mars à mai 2020, et des impacts négatifs et très significatifs sur les activités de catering aérien et de livraison de plateaux repas.

Le Résultat Opérationnel Courant s'élève à 19,4 ME. Cette amélioration reste essentiellement liée à la hausse des volumes sur les activités de charcuterie et surimi, à une stabilisation des cours des matières premières et à une meilleure maîtrise des coûts logistiques et de production. Cette rentabilité est toutefois impactée par les fortes diminutions de volumes des activités de catering aérien et livraison de plateaux repas en entreprises.

Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale du 9 juin prochain le versement d'un dividende de 1 euro par action. Les opérations ont permis de générer une trésorerie après investissements de 45,6 ME. Cette génération de trésorerie par l'activité assure une diminution de l'endettement net, évoluant de -123,5 ME en début d'exercice à -103,9 ME au 31 décembre 2020. Le solde de trésorerie brute progresse de 34,9 ME en 2020.

"Ces résultats apparaissent meilleurs qu'attendus en opérationnel mais moins contributif en terme de RNPG. La réunion prévue ce jour devrait donner des éléments sur les perspectives 2021 de la société" commente Portzamparc. Le titre monte de 2,2% ce jeudi à 22,90 euros en bourse de Paris.