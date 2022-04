(Boursier.com) — Fleury Michon affiche un résultat net à nouveau positif en 2021. Cette rentabilité a été soutenue par une forte amélioration opérationnelle. Elle a été obtenue malgré un chiffre d'affaires en léger retrait suite à la comparaison avec une année 2020 au cours de laquelle les ventes de charcuterie avaient bénéficié des effets du confinement.

En 2022, Fleury Michon devra à nouveau manoeuvrer dans un contexte très volatil et fortement inflationniste. A moyen terme, l'entreprise continuera à s'appuyer sur ses atouts pour progresser encore sur ses marchés et dans son excellence opérationnelle.

Le chiffre d'affaires 2021 enregistre une diminution de 4,1% par rapport à 2020. Il est fortement impacté par l'activité GMS dont les ventes sont en retrait de -4,2% par rapport au précédent exercice qui avait été porté par les effets du confinement de mars à mai 2020. En comparaison avec 2019, l'activité GMS affiche une hausse de +3,7% en 2021.

Les marchés du catering aérien et de livraison de plateaux-repas en entreprises ont continué de souffrir des effets de la crise sanitaire depuis mars 2020. Les ventes des Pôles International et Ventes avec Services diminuent respectivement de -57,3%* et -55,8% par rapport à 2019.

Le taux de marge opérationnelle courante s'affiche à 2% en 2021, contre 2,6% en 2020. L'exercice 2021 a été marqué par des gains opérationnels réinvestis en soutien de la marque Fleury Michon.

Le Résultat Net s'élève à 4 ME. Il inclut le résultat financier pour -3,2 ME, principalement dû au coût des emprunts ainsi que la charge d'impôts pour -3,5 ME, directement liée aux bénéfices des activités en France.

La situation financière reste saine à fin 2021, bénéficiant d'une gestion rigoureuse, qui a permis à Fleury Michon de poursuivre son désendettement. La dette financière nette évolue de -103,9 ME fin 2020 à -73,3 ME fin 2021. Les opérations ont permis de générer une trésorerie après investissements de 45,1 ME.

Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale du 28 juin 2022 le versement d'un dividende de 1,20 euro par action.

PERSPECTIVES 2022

"L'année 2022 sera à nouveau très volatile. Nous faisons face à de très fortes hausses de nos coûts. Ces hausses concernent à la fois les matières premières agricoles et les intrants (gaz, électricité, gasoil, emballages). Elles sont notamment les conséquences de la guerre en Ukraine et de l'épisode très virulent de grippe aviaire en cours. Nous allons donc rapidement rouvrir les négociations avec nos clients en GMS.

A moyen terme, au-delà de la gestion au plus près de cette situation, Fleury Michon continuera à s'appuyer sur ses atouts pour se positionner sur des segments en croissance, gagner des parts de marché et progresser encore dans l'excellence opérationnelle".

Au vu de l'environnement complexe et incertain, aucune perspective chiffrée ne peut être communiquée à date pour 2022.