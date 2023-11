Fivetran aide Dropbox à découvrir des données commerciales

(Boursier.com) — Fivetran annonce que sa plateforme de mouvement des données a été choisie par Dropbox Inc pour permettre à ses équipes de marketing et d'expérience client de prendre plus rapidement des décisions basées sur les données. Fivetran fournit sa plateforme pour permettre à Dropbox de réduire le temps d'ingestion des données et de reporting de plusieurs semaines à 30 minutes, améliorant ainsi l'efficacité et aidant l'entreprise à découvrir des informations plus rapidement.

Dropbox construisait auparavant ses propres connecteurs de données personnalisés et les ingénieurs de données mettaient jusqu'à 8 semaines pour mettre en place un pipeline.

Le département Customer Experience (CX) de Dropbox a fait appel à Fivetran pour remplacer une intégration de données Zendesk critique qui n'avait pas été conçue pour répondre à ses besoins d'accès en temps réel et en libre-service à des données de haute qualité pour la création de rapports.

"L'équipe CX et moi-même avons pu activer notre premier connecteur en moins de 30 minutes", a déclaré Lauren Lin, responsable de l'ingénierie des données chez Dropbox. "Fivetran a permis un gain de temps considérable et a permis à Dropbox de transformer la rapidité avec laquelle elle peut accéder à de nouvelles données, avec le potentiel de débloquer des informations critiques pour l'entreprise."