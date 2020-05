Fives Pillard emménage sur 1.943 m(2) de bureaux dans "Les Baronnies" à Marseille

Crédit photo © Inea

(Boursier.com) — L'agence Cushman & Wakefield Aix-Marseille-Provence vient de finaliser la prise à bail par FIVES PILLARD auprès du propriétaire du site, FONCIERE INEA, de 1.943 m(2) de bureaux dans un parc tertiaire nommé "Les Baronnies", composé de 5 bâtiments datant de 2008 et totalisant 6.000 m(2).

Ce parc est situé à Château-Gombert dans le secteur Est de Marseille, dans le 13ème arrondissement.

Les 1.943 m(2) de bureaux loués par Fives Pillard sont répartis entre les bâtiments A et C, et permettent à cette entreprise experte en combustion, de conserver son fort ancrage territorial à Marseille où elle exerce son activité depuis 100 ans.

Fives Pillard est une filiale du groupe d'ingénierie industrielle international Fives implanté dans près de 30 pays et actif dans un grand nombre de secteurs parmi lesquels l'aéronautique, l'automobile, le ciment, l'acier, le verre, l'aluminium, la logistique et la maintenance.

L'agence Cushman & Wakefield AMP conseillait preneur et bailleur dans un contexte inédit de pandémie