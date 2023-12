Fisker flambe à Wall Street

(Boursier.com) — Fisker , le petit concepteur américain de véhicules électriques, a indiqué ce jour que ses livraisons de VE avaient... plus que quadruplé au cours du dernier trimestre, ce qui lui permettrait de livrer environ 4 700 véhicules sur l'ensemble de l'année. La performance trimestrielle est principalement due au succès du SUV Fisker Ocean, proposé au prix d'environ 69.000 dollars. Le groupe a ainsi affiché une croissance des livraisons de plus de 300% entre le troisième et le quatrième trimestre.

"Après des retards d'homologation en Europe et aux États-Unis, et alors que nous résolvions les problèmes de fournisseurs, Fisker a finalement produit 10.142 unités en 2023. Les livraisons aux clients ont commencé en juin, avec des livraisons importantes commençant en septembre et octobre. La société a augmenté ses livraisons de plus de 300% entre le troisième et le quatrième trimestre, et les livraisons totales sont d'environ 4.700, la majorité étant des véhicules de lancement Fisker Ocean One au prix de 68.999$ (prix comparable sur d'autres marchés)", précise le groupe, qui a commencé ses livraisons au Canada en décembre et opère désormais sur 12 marchés à travers le monde. Des véhicules à conduite à droite ont été livrés au Royaume-Uni et, en décembre, le Royaume-Uni a vu la livraison du premier Fisker Ocean Sport, la version d'entrée de gamme de l'entreprise. Fisker avait commencé à effectuer ses premières livraisons aux clients américains en juin. Le constructeur annoncera en janvier un plan visant à augmenter les ventes et les livraisons afin d'aligner la capacité de production avec la forte demande pour le SUV Ocean. Fisker dispose d'un accord avec l'unité autrichienne de Magna International pour fabriquer ses voitures. Fisker avait toutefois réduit par deux fois ses prévisions de production annuelle au cours des deux derniers mois.