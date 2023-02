Fiserv maintient le cap

(Boursier.com) — Fiserv , acteur américain du domaine des paiements, annonce pour son quatrième trimestre des revenus GAAP de 4,63 milliards de dollars en croissance de 9%, pour un bpa GAAP de 1,23$. Sur une base ajustée, les revenus se sont améliorés de 8% à 4,36 milliards de dollars, alors que le bénéfice ajusté par action a grimpé de 22% à 1,91$. Le consensus était de 1,9$ de bpa ajusté pour 4,34 milliards de revenus. Le free cash flow annuel 2022 atteint 3,52 milliards de dollars, stable en comparaison de l'exercice antérieur. Fiserv dit désormais anticiper pour 2023 une croissance organique de revenus de 7 à 9%, pour un bénéfice ajusté par action de 7,25 à 7,4$, en hausse de 12 à 14%. "Au début d'une année 2023 incertaine, nous restons confiants dans notre rôle de fournisseur stratégique et de partenaire de l'écosystème bancaire et des paiements. Nous sommes impatients de continuer à fournir des produits et services leaders sur le marché avec qualité, fiabilité et valeur", a déclaré le PDG Frank Bisignano.