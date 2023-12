First Wave BioPharma : double de valeur !

(Boursier.com) — First Wave BioPharma monte en flèche en pré-séance ce mercredi à Wall Street, alors que le développeur de médicaments fait mieux que doubler dans les échanges avant-Bourse pour atteindre les 8,50 dollars, après que le groupe a accepté de vendre son médicament contre les maladies inflammatoires de l'intestin.

La société biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le développement de thérapies ciblées et non systémiques pour les maladies gastro-intestinales (GI) a ainsi annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord de conditions non contraignant pour vendre son programme Niclosamide pour le traitement des maladies inflammatoires de l'intestin (MII) telles que la colite ulcéreuse et les affections associées à une société biopharmaceutique non divulguée.

La transaction proposée permettra à First Wave BioPharma de concentrer ses ressources de développement sur ses trois programmes cliniques de stade avancé : Capeserod, un agoniste partiel sélectif des récepteurs 5-HT4 sous licence de Sanofi ; Adrulipase, une enzyme lipase recombinante pour le traitement de l'insuffisance pancréatique exocrine (IPE) et, après la clôture du regroupement d'entreprises potentiel récemment annoncé avec ImmunogenX, Latiglutenase, un biothérapeutique oral prêt pour la phase 3 pour la maladie coeliaque.

7 chiffres

La liste des conditions non contraignantes comprend un paiement initial à 7 chiffres à First Wave BioPharma pour les droits sur le niclosamide, ainsi que des aspects économiques liés aux futures étapes et redevances. La transaction devrait être finalisée au premier semestre 2024.

Des détails supplémentaires sur la transaction seront divulgués lors de la finalisation et de la signature de l'accord définitif... Lors de la signature de l'accord définitif, la finalisation de la transaction sera soumise, entre autres, à la satisfaction des conditions qui y sont négociées, à l'obtention par l'acheteur d'un financement adéquat et à la réception de toutes les approbations, licences et consentements de tiers (y compris gouvernementaux), et les autorisations, le cas échéant...

"Il s'agit d'une période très excitante dans l'évolution de First Wave BioPharma, car nous avons récemment redynamisé notre pipeline de développement clinique axé sur l'appareil gastro-intestinal avec Capeserod prêt pour la phase 2 de Sanofi et l'ajout imminent de Latiglutenase prêt pour la phase 3", a déclaré James Sapirstein, Président et chef de la direction de First Wave BioPharma. "Nous prévoyons de faire progresser rapidement ces programmes en 2024 étant donné le potentiel important de chacun pour traiter les affections gastro-intestinales pour lesquelles il n'existe actuellement aucun traitement efficace. En conséquence, nous avons pris la décision stratégique de rationaliser notre pipeline de développement et sommes heureux d'avoir conclu une liste de conditions non contraignantes pour le Niclosamide, qui a le potentiel d'injecter à First Wave un capital supplémentaire non dilutif".

Traitement anti-inflammatoire non stéroïdien

Le niclosamide est un médicament sur ordonnance, non systémique, à petites molécules, répertorié comme médicament essentiel par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Le niclosamide a été approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis en 1982 pour le traitement des infections intestinales par le ténia et a été utilisé en toute sécurité sur des millions de patients. Le médicament est un traitement anti-inflammatoire non stéroïdien potentiel pour le traitement des maladies inflammatoires de l'intestin (MII) légères à modérées.

First Wave BioPharma avait précédemment mené des essais de phase 2 avec le niclosamide pour le traitement de la proctite ulcéreuse/proctosigmoïdite (la forme la plus répandue de colite ulcéreuse) et pour le traitement des infections gastro-intestinales au COVID. La société dispose également d'une IND ouverte de phase 2 pour le traitement de la colite et de la diarrhée associées aux inhibiteurs de point de contrôle immunitaire chez les patients atteints d'un cancer métastatique. La propriété intellectuelle des formulations de niclosamide régissant la composition des matières et les méthodes d'utilisation s'étend au-delà de 2040...