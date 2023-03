First Republic : S&P dégrade encore

(Boursier.com) — First Republic chute encore avant bourse à Wall Street, alors que S&P Global a dégradé une nouvelle fois hier dimanche la notation de la banque régionale américaine, en pleine tourmente. La note est ainsi ramenée de 'BB+' à 'B+'. S&P avait déjà abaissé en catégorie 'junk' sa notation du dossier mercredi. L'agence n'est pas totalement convaincue par l'injection de dépôts non garantis de 30 milliards de dollars de 11 grandes banques américaines jeudi. Dans un communiqué adressé à l'agence Bloomberg, la banque affirme quant à elle qu'après cette injection, et compte tenu du cash disponible, "First Republic Bank est bien positionnée pour gérer l'activité de dépôt à court terme". L'établissement ajoute que ce soutien des grandes banques, menées par JP Morgan, "reflète la confiance dans la capacité de First Republic à continuer de fournir un service exceptionnel inébranlable à ses clients et à ses communautés". S&P explique pour sa part qu'elle pourrait encore dégrader sa note si la banque n'est pas en mesure de démontrer des progrès dans la stabilisation des dépôts et la récupération de la valeur de la franchise. "Nous ne considérons pas cette injection de dépôts, qui a une échéance initiale de 120 jours, comme une solution à plus long terme aux problèmes de financement de la banque", juge l'agence.