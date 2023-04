First Republic : pourrait vendre jusqu'à 100 milliards de dollars d'actifs !

(Boursier.com) — First Republic continue à faire les gros titres aux États-Unis. La banque régionale américaine, qui s'est effondrée de 49% hier à Wall Street après la publication de comptes trimestriels marqués par une fuite encore plus importante que redouté de ses dépôts, pourrait se séparer de 100 milliards de dollars d'actifs afin de redresser la barre. Selon les sources de 'Bloomberg', les ventes, qui comprennent des hypothèques et des titres à long terme, visent à réduire l'inadéquation entre les actifs et les passifs de la banque.

Les acheteurs potentiels, y compris les grands établissements américains, pourraient recevoir des bons de souscription ou des actions privilégiées pour les inciter à acheter des actifs à un prix supérieur à leur valeur de marché. Le prêteur tente de consolider son bilan pour éviter d'être saisi par la Federal Deposit Insurance et ouvrir la voie à une éventuelle augmentation de capital, a précisé l'une des sources. Il faudra peut-être que le gouvernement américain facilite les négociations avec certaines des plus grandes banques du pays pour stabiliser le prêteur alors qu'il exécute son redressement, a ajouté la personne. Ce serait une alternative beaucoup moins chère qu'une faillite pure et simple de l'entreprise.

First Republic pèse désormais moins de 1,5 milliard de dollars en Bourse contre plus de 22 milliards de dollars début mars.