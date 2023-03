First Republic : Lazard à la rescousse ?

(Boursier.com) — First Republic Bank, l'une des banques régionales américaines les plus attaquées ces derniers jours à Wall Street, qui a perdu une grande partie de ses déposants suite aux effondrements de la Silicon Valley Bank et de Signature Bank et a ensuite reçu le soutien de 11 grandes banques américaines menées par JP Morgan Chase, qui ont apporté 30 milliards de dollars de dépôts, étudie ses options. First Republic a ainsi fait appel à Lazard pour l'aider à examiner les possibilités stratégiques, d'après Reuters. Par ailleurs, des personnes connaissant la situation ont indiqué à Bloomberg que les patrons de firmes de Wall Street et les responsables américains envisageaient la possibilité d'un soutien du gouvernement pour rendre la banque fragilisée plus attrayante pour les investisseurs potentiels ou un acquéreur, le gouvernement étant susceptible de prendre en charge des actifs ayant plombé le bilan de l'établissement, offrant une protection supplémentaire, appliquant des règles de capital de manière plus flexible ou assouplissant les limites sur les participations.

Selon les rumeurs antérieures, Jamie Dimon, patron de JP Morgan, tentait d'arranger une possible conversion des dépôts des grandes banques en capital ou une cession, ce qui n'a pas porté ses fruits pour l'heure. Quoi qu'il en soit, la situation reste évolutive et tendue. Le titre s'est redressé hier de 29% à la clôture, mais retombait de 9% après bourse. En deux semaines, la valeur s'est écroulée de près de 90%.