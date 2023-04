First Republic : JP Morgan et ses alliés vont provisionner 100 millions de dollars chacun

(Boursier.com) — JP Morgan Chase, Wells Fargo, Citigroup et Bank of America prévoient de mettre de côté environ 100 millions de dollars chacun au premier trimestre pour se prémunir contre les pertes éventuelles suite au sauvetage de First Republic en mars, rapportent Bloomberg et Reuters. Rappelons qu'il y a moins d'un mois, de grandes banques américaines menées par JP Morgan avaient annoncé, afin d'éviter l'effondrement de First Republic, un apport de 30 milliards de dollars de dépôts non assurés pour rassurer les clients de la banque régionale.

Ce plan de 30 milliards de dollars de dépôts impliquait 11 banques et faisait suite aux échanges entre Jamie Dimon, directeur général de JP Morgan Chase, Jerome Powell, patron de la Fed, et Janet Yellen, Secrétaire US au Trésor. Dimon avait contacté ensuite les banques, comprenant Citigroup, Bank of America et Wells Fargo. Ces trois principaux alliés de JP Morgan s'étaient engagés à placer 5 milliards de dollars de dépôts chez First Republic, ce qu'avait fait également la banque de Dimon. Cela correspondait déjà à une "infusion" de 20 milliards de dollars, à laquelle se sont ajoutés US Bancorp, Bank of New York Mellon, Truist, State Street et PNC pour 1 milliard de dollars chacun, puis Morgan Stanley et Goldman Sachs pour 2,5 milliards de dollars chacun.

Cette circulation du capital visait à sauver First Republic Bank, l'une des banques régionales les plus attaquées depuis la chute de la Silicon Valley Bank et de Signature Bank. Les dépôts des grandes banques chez First Republic doivent par ailleurs être maintenus pendant 120 jours.