First Republic Bank tombe de la falaise dans le sillage de SVB !

(Boursier.com) — First Republic Bank, banque californienne de services, investissement et gestion de patrimoine, s'est effondrée en quelques minutes ce jour à l'ouverture de Wall Street abandonnant plus de la moitié de sa valeur jusqu'à un plancher de 45$, avant de récupérer la majeure partie de ses pertes. Le titre demeure extrêmement volatil et cède 5% à 91,4$ actuellement. Il s'agit d'un établissement qui pèse tout de même plus de 15 milliards de dollars sur la cote américaine. L'affaire de la Silicon Valley Bank semble donc provoquer des réactions de panique irraisonnée sur un certain nombre de dossiers secondaires de la finance US. Signature Bank est aussi particulièrement chahutée, avec un plongeon de 75$ à 61$ en début de journée. Le titre pointe actuellement en repli de 4% à 87$ sur le Nasdaq.